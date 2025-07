Parket Halle-Vilvoorde trekt aan alarmbel: "Verboden e-steps zoveel mogelijk uit het verkeer halen”

Het kan verwarrend overkomen dat een step die legaal is aangekocht online of fysiek niet op de openbare weg mag worden gebruikt. En toch is het zo, benadrukt Carol Vercarre. “De maximumsnelheid van een e-step op de openbare weg is in België 25 kilometer per uur. Toestellen die als e-step verkocht worden en hogere snelheden halen zijn verboden op de openbare weg en kunnen bij een controle onmiddellijk in beslag worden genomen”, vervolgt de procureur. “Om het risico op een ongeval met een e-step te vermijden is het belangrijk om de verkeersregels te respecteren, altijd waakzaam te zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. En cruciaal, rijd met het juiste model e-step dat toegelaten is op de openbare weg: een legaal toestel.”

Mogelijk informeren verkopers kopers en gebruikers van e-steps nog onvoldoende of foutief over de regels, en wijzen ze niet of te weinig op de risico’s. "Daarom dat we met alle partners zoals onze steden en gemeenten, onze lokale en federale politie en als parket inzetten op bewustmaking rond de aankoop, het besturen en verantwoord gebruik van e-steps én verboden e-steps zoveel mogelijk uit het verkeer proberen te halen", klinkt het.