Dertig procent meer budget voor dierenasielen: "Ik hoop vooral dat er asielen bij komen"

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft 166.000 euro financiële steun toegekend aan 18 dierenasielen in Vlaams-Brabant. Sinds Weyts dit steunmechanisme introduceerde in 2021 is het budget voor de Vlaamse asielen al met bijna dertig procent gestegen. Bovenop de structurele steun kunnen de asielen ook nog rekenen op extra middelen als ze dieren opvangen die de Inspectie Dierenwelzijn of de politie in beslag genomen hebben bij dierenbeulen. “Dierenasielen doen fantastisch werk, ook in Vlaams-Brabant", zegt de minister. "Ze zorgen voor verwaarloosde en mishandelde dieren, als niemand anders het nog wil doen. Tot voor kort kregen zij geen structurele financiële steun en ik ben heel blij dat we dit veranderd hebben én dat we sindsdien nog meer geld gevonden hebben voor onze asielen”.

Het steunmechanisme is er weliswaar alleen voor de asielen die aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet er minstens één medewerker een gratis cursus volgen en alle dieren moeten op adopteereendier.be terug te vinden zijn. In Vlaams-Brabant zijn er 18 erkende dierenasielen, dat zijn er flink wat minder dan in Oost-Vlaanderen. "Ik hoop vooral dat er asielen bij komen. Daarom werk ik aan een versoepeling van de vergunningsproblematiek", zegt Weyts. "Daar zitten nog wel wat problemen, bijvoorbeeld dat je in landbouwgebied géén asiel mag beginnen. Daar werken we aan, net zoals het soepeler maken en de vergunningsprocedure, dat je ook sneller kan overgaan tot de erkenning van een asiel en de toekenning van een vergunning."