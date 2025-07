Zorgaanbod in Vlaams-Brabant blijft achterop hinken: “Ruimte en personeel vinden is een gigantisch probleem”

De Vlaamse Rand en bij uitbreiding het arrondissement Halle-Vilvoorde vertoont vaak nog grote verschillen met de andere Vlaamse provincies en dit op het gebied van meerdere zorgsectoren. Dat is de conclusie van het jongste welzijnsrapport van de provincie Vlaams-Brabant. “Zo is het onmogelijk om gepaste hulp te bieden voor jongeren die in een kwetsbaar gezin zitten. Iemand meerdere dagen uit een kwetsbare situatie halen en ambulante zorg voorzien, het is bijna onmogelijk. In Leuven heb ik mooie initiatieven gezien, maar bij ons hebben we er geen énkele”, legt gedeputeerde Gunther Coppens de vinger op de wonde.

Op het vlak van zo goed als elk ander type zorgverlening scoort Halle-Vilvoorde bijzonder slecht. “Enerzijds historisch is het in onze regio moeilijk om gronden te vinden, maar ook personeel vinden of een erkenning krijgen zijn struikelblokken”, zegt Tom Dehaene. “Verschillende initiatieven moesten in de voorbije jaren bijdragen aan het wegwerken van de tekorten, maar we blijven achterop hinken. De andere regio’s en provincies zitten natuurlijk ook niet stil, waardoor de inhaalbeweging moeizaam verloopt.”

De provincie doet dat via het agentschap Vlabinvest Zorg, dat ieder jaar zo’n meer dan 2 miljoen euro voorziet om grond en infrastructuur te realiseren, zoals kinderdagverblijf 't Lentetuiltje in Meise. Maar er moet natuurlijk ook meer personeel komen. “Het duurt maanden om een vacature ingevuld te krijgen”, zegt directeur Leentje Miseur. “Mensen die voor kinderbegeleider studeren, studeren vaak ook verder waardoor de vijver om uit te vissen kleiner wordt. Daarom moet de waardering van de job verhogen, en de lonen uiteraard ook.”