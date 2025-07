Provincie organiseert voor het eerst ook politieopleiding in Leuven en niet uitsluitend in Asse

Wie in onze provincie als inspecteur bij de politie aan de slag wil gaan, kan die opleiding voortaan niet alleen in het PIVO in Asse volgen, maar ook op de Philipssite in Leuven. De provincie start er dit najaar met een proefproject voor 25 kandidaten. Da’s goed nieuws voor wie in het Leuvense woont, maar ook in pakweg Kampenhout, Zaventem, Hoeilaart of Overijse. Door de politieopleiding op twee plaatsen aan te bieden in Vlaams-Brabant, wil de provincie iets doen aan de tekorten aan manschappen.