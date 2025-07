VDAB neemt in primeur 4 hoogtechnologische vrachtwagensimulatoren in gebruik in PIVO Asse

De nieuwe simulatoren zijn de eerste in Europa die volledig conform de Europese GSR II-wetgeving functioneren. Die wetgeving verplicht een reeks geavanceerde rijhulpsystemen in alle nieuwe voertuigen in de EU. Denk aan noodremassistentie, dodehoekdetectie en rijstrookassistentie, systemen die ook volledig geïntegreerd zijn in deze simulatoren. De simulatoren bootsen de werking van de modernste vrachtwagens tot in detail na en zijn geschikt voor een breed publiek. Beginnende chauffeurs leren in een veilige omgeving omgaan met complexe situaties zoals smalle straten, gladde wegen of gevaarlijk weer. Voor anderstalige cursisten is er extra taalondersteuning, zodat zij tegelijk hun rij- en taalvaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook ervaren chauffeurs kunnen hun vaardigheden bijschaven.

Nood aan chauffeurs

In 2024 volgden bijna 800 cursisten in Vlaams-Brabant de VDAB-opleiding vrachtwagenchauffeur, 75% van hen stroomde door naar een job in de sector. De vraag naar vrachtwagenchauffeurs blijft in heel Vlaanderen toenemen. In 2024 ontving VDAB meer dan 3.400 vacatures voor chauffeurs, voornamelijk in de distributiesector. Dat is een stijging van 48% ten opzichte van het jaar ervoor. Maar de invulling van die vacatures blijft een uitdaging. Ruim 2.000 werkzoekenden tonen interesse, maar vaak ontbreekt het hen aan een rijbewijs of voldoende kennis van het Nederlands. In 70% van de vacatures wordt een goede kennis van het Nederlands gevraagd.

Ook in Vlaams-Brabant weerspiegelt dit zich. Meer dan de helft van de geïnteresseerde werkzoekenden heeft weinig tot geen rijervaring. Bijna één op vijf beschikt niet over een geldig rijbewijs. Daarnaast heeft bijna de helft een migratieachtergrond, wat vaak gepaard gaat met taalbarrières.