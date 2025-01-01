Negen eeuwen Malderen stevig gevierd: "'Oh, wij zijn familie!'"

In 1125 verschijnt voor het eerst de naam Malderen. "De naam komt waarschijnlijk van Mael, wat verwijst naar grenspaal omdat we hier zitten op de grens tussen het graafschap Brabant en de graven van Vlaanderen en vandaar dus de naam", zeggen Wim Van Eynde en Bart De Pot. De twee zitten in de organiserende comité van de bijzondere dorpsverjaardag.

Bij een bijzondere verjaardag horen ook bijzondere gasten. Comedians en bekende Malderenaren Bert Gabriëls en Amelie Albrecht verzorgen de presentatie. "Ik loop hier ook rond en daarnet riep iemand naar mij: 'Oh, wij zijn familie, mijn vrouw is ook een Albrecht!'", zegt Albrecht. "Dan denk ik: 'Oei ja veel mensen hier.' Maar ja, Malderen is een gezellig dorp. Iedereen kent elkaar dat vind ik wel plezant."

De Malderijnen houden het inderdaad plezant. De Malderse hymne - een lied speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd - wordt gezongen door het koor Amicale en gespeeld door de fanfares Concordia en de Ware Vrienden. Een unicum, want door een vete zijn de twee dorpsfanfares jarenlang als de Montagues en de Capulets uit Shakespeares Romeo en Julia geweest. "Dat idee kwam op tafel en er kwamen van die blikken naar elkaar die zeiden: 'Amai wauw als we dat doen, draaien enkelen zich om in hun graf'", zeggen Van Eynde en De Pot. "Maar dat valt allemaal heel goed mee, die vete laten we achterwege."

In plaats van vetes te koesteren, kunnen Malderenaren de tentoonstelling 'Malderen Vroeger & Nu' bezoeken. De expositie doet de geschiedenis van het dorp uit de doeken aan de hand van uitvergrote foto's en voorwerpen. 1.600 Malderenaren vieren de negen eeuwen van hun dorp in vrede.