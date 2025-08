Recordaantal oproepen bij Tele-Onthaal: vooral meer jongeren en mannen nemen contact op

Het aantal oproepen bij de hulplijn Tele-Onthaal is deze zomer toegenomen in vergelijking met vorig jaar. In juli alleen al beantwoordden vrijwilligers 10.586 oproepen. Dat zijn er gemiddeld 342 per dag, of 3,44 procent meer dan in juli vorig jaar. Zowel per telefoon als via de chatbox is er een toename van het aantal gesprekken, vooral 's avonds en 's nachts. Ook in onze provincie kreeg Tele-Onthaal meer oproepen dan ooit in de maand juli: 1.927 mensen contacteerden de hulplijn.