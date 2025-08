Meer dan de helft van de werknemers van Olympia nam vorige week afscheid van de zuivelfabriek

Sinds 31 juli zijn 91 werknemers van zuivelfabriek Olympia in Herfelingen vertrokken. Nadat eigenaar Royal A-ware in juni besloot de fabriek te sluiten, verliezen in het totaal 167 medewerkers hun baan. Eind augustus volgen nog eens 60 ontslagen en tegen maart volgend jaar moet de fabriek helemaal dicht. Dat zegt Luc Van Impe van Olympia. Dit najaar volgen gesprekken over de toekomst van de site en organiseert de gemeente Pajottegem nog een jobbeurs om de getroffen werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Dat bevestigt burgemeester Kris Poelaert.