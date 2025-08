Praalgraf Staf De Clercq besmeurd met rode verf: "Eerstdaags een klacht in dienen"

In de Pajottegemse deelgemeente Gooik besmeurden onbekenden het voormalige praalgraf van VNV-leider en collaborateur Staf De Clercq met rode verf. Het monument werd opgericht in 1943, een jaar na het overlijden van De Clercq.

Het was niet de eerste keer dat het praalgraf werd besmeurd. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd het monument meermaals besmeurd wat ertoe leidde dat De Clercqs lichaam een meer anonieme laatste rustplaats kreeg in Leerbeek. Eind jaren zeventig groeven leden van de extreemrechtse groepering VMO het stoffelijk overschot opnieuw op om het in Asse opnieuw te begraven naast De Clercqs echtgenote.

Vorig jaar kon de Vlaams-nationalistische Werkgroep Kesterheide de eigendom van het praalgraf en het stuk grond verwerven. Sindsdien onderhoudt de Werkgroep het graf. In mei installeerden ze nog op vraag van de gemeente een bord met informatie over de historische figuur van De Clercq. Op het Facebookprofiel van Werkgroep Kesterheid staat het volgende te lezen: "De Werkgroep Kesterheide VZW zal eerstdaags een klacht in dienen."