Chiroweekend in Kapelle-op-den-Bos lokt 2.000 enthousiastelingen: "Op onze eigen koppige manier"

Het jaarlijkse Chiroweekend zette het anders zo rustige Kapelle-op-den-Bos op stelten. Voor Chiroleider Joppe Beukelaers is het weekend erg bijzonder: "Het is het event van het jaar uiteraard. Het grootste evenement dat we hebben in de Chiro. Iedereen die hier samenkomt, heeft iets met de Chiro te maken", zegt Joppe.

De jongens en meisjes van de Chiro gaan er prat op dat ze het feest helemaal zelf in de hand hebben. "Het mooie en het leuke aan dit evenement is dat we op onze eigen koppige manier werken", zegt een van de organisatoren, Stan Clerbaut. "We maken ons eigen tent en we bouwen onze eigen bar. We zijn een beetje te koppig om te gaan huren bij firma’s en dat geeft charme. Het is onze eigen evenement dat zie je nergens anders in de buurt."

Op zondag stond net als vorig jaar een spikeballtoernooi op het programma. "Vorig jaar waren we derdes", zeggen Viktor Vlaeminck en Staf Daenens. "Wie weet dit jaar eerstes want we zijn wel verbeterd dit jaar. Het ganse jaar hebben we getraind dus ik zie het wel goedkomen", klinkt het.