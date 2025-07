Eén jaar na de valwind in Kapelle-op-den-Bos: "Toch nog wat schrik dat er opnieuw iets kan gebeuren"

Het is dag op dag een jaar geleden dat een valwind een spoor van vernieling achterliet In Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel. Heel wat bomen vielen om en verschillende daken werden weggeblazen. Ook dat van de woning van Etienne Deporte. Een jaar later is zijn huis zo goed als volledig hersteld, maar de storm heeft toch zijn sporen achtergelaten.