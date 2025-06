Zesde leerjaar neemt afscheid van De Kiem in Kapelle-op-den-Bos: “T-shirts laten tekenen door alle leerkrachten”

Het is op vele plekken een formaliteit, die laatste schooldag. Maar niet voor het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool De Kiem in Kapelle-op-den-Bos. “We zijn van klas tot klas gegaan om te vragen of de leerkrachten ons t-shirt van turnen wilden tekenen”, zeggen Amelie en Fleur. “Want naast de vrienden die we hier hebben gemaakt, zullen we de lieve juffen en meesters toch ook wel het meeste missen.” Al zullen sommigen elkaar wel nog tegenkomen op de secundaire school. “Wij zijn beste vrienden, dus het is leuk dat we volgend jaar allebei naar KOBOS naar school zullen gaan”, zeggen Vic en Kobe.

Maar eerst is er nu vakantie. De ene gaat op kamp met de jeugdbeweging of de sportclub, voor de andere staat een verre reis van een maand naar de Verenigde Staten op het programma. Toch denken sommigen al aan het grote avontuur dat hen in september te wachten staat. “Het is best wel een beetje spannend om een nieuwe omgeving naar school te moeten gaan”, zeggen Fey en Marthe. “Het is een plek waar je niemand of bijna niemand kent, al hopen we daar snel nieuwe vrienden te maken.”

Alle zesdejaars van De Kiem zijn overigens met vlag en wimpel geslaagd. “Straks vormen we een erehaag om hen uit te wuiven. Daar hebben ze het hele jaar naar uitgekeken”, zegt leerkracht Annelies. “Of ik een traantje ga wegpinken? Vermoedelijk wel, want mijn zit in het zesde leerjaar, dus dat maakt het toch speciaal. Ik ga denk ik mijn grote zonnebril moeten opzetten.”