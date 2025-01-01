Bikelife Duatlon 2025

28ste editie van de Bikelife Duatlon Halle is puffen en zweten voor de 300 deelnemers

In het centrum van Halle is de jaarlijkse duatlon aan de gang, de 28ste editie intussen. De loop- en fietswedstrijd begint aan het Possozplein en loopt richting stationsplein waar deelnemers op hun fiets springen. Het parcours is hetzelfde als de voorbije edities, maar het weer is met meer dan 30 graden misschien wel warmer dan ooit. Vanmiddag waren de allerjongsten aan de beurt om hun duatlon tot een goed einde te brengen, rond 18u kwamen de volwassenen aan de meet.

Onze journalist Rindert Staelens brengt live verslag uit vanop de Bikelife Duatlon. De jongste deelnemers getuigden eerder vanmiddag hoe heet deze editie is en welke impact dat heeft op hun prestaties.

