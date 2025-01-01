Calandro-site Kapelle-op-den-Bos tijdelijk afgesloten

Afwijkende asbestwaarden in bodem Calandro-site: atletiekclub en voetbalclub moeten tijdelijk verhuizen

De atletiekpiste en het voetbalveld op de Calandro-site in Kapelle-op-den-Bos zijn voor onbepaalde tijd niet toegankelijk. Bij een routinecontrole van Eternit, dat eigenaar is van de site, kwamen afwijkende asbestwaarden aan het licht. Uit voorzorg moeten de Kapelse atletiekclub en voetbalclub ACB Kapelle op een andere plek trainen. Zij kunnen voorlopig terecht in de KOBOS-school. De sporthal en de tennisvelden blijven wel open.

Het voetbalveld en de atletiekpiste op de Calandro-site in Kapelle-op-den-Bos zijn tijdelijk afgesloten. Bij een controle naar asbestverontreiniging werden afwijkende waarden in de grond gemeten. "We doen die bodemonderzoeken regelmatig. Dat gebeurt via een externe firma en die meldde ons dat er afwijkende waarden werden gemeten," licht Bo Huberland, plantmanager van Eternit toe.

Alle leden van de sportclubs werden op de hoogte gebracht. Voor niet-leden en toevallige passanten zijn borden geplaatst. "Zo weet iedereen dat de site niet toegankelijk is en we tijdelijk bij KOBOS trainen," aldus Jan Miseur, voorzitter van atletiekclub AWE.

Tien jaar geleden werd de site volledig gesaneerd. Het is nu de eerste keer dat Eternit op de voormalige asbeststortplaats afwijkende waarden meet. "We voeren nu luchtmetingen uit om te zien of er asbestvezels in de lucht hangen. Dat doen we sowieso elk jaar en in het verleden hebben we er nooit aangetroffen," benadrukt Huberland. De resultaten van de luchtmetingen worden volgende week verwacht. Dan moet blijken welke volgende stappen er gezet moeten worden.

Meest bekeken

Tony De Pauw
Economie
Samenleving

Voormalig CEO en sterkhouder van WDP Tony De Pauw (70) onverwacht overleden

Olympia Herfelingen
Economie
Samenleving

Meer dan de helft van de werknemers van Olympia nam vorige week afscheid van de zuivelfabriek

woe 6 aug
Stefaan uit Opwijk wandelt de Dodentocht ten voordele van het Berrefonds
Samenleving

Stefaan uit Opwijk trekt naar het Toscane van de Lage Landen om te trainen voor de Dodentocht

Brand in een afvalverwerkend bedrijf in Anderlecht
Mobiliteit

Hinder op spoorlijn Gent-Brussel door brand in Anderlecht

De tunnel in de Tervuursesteenweg onder de landingsbaan
Mobiliteit

Tunnel in Steenokkerzeel onder landingsbaan één nacht afgesloten voor onderhoudswerken

woe 6 aug

Meer nieuws uit de regio

Jeugd

Chiroweekend in Kapelle-op-den-Bos lokt 2.000 enthousiastelingen: "Op onze eigen koppige manier"

din 5 aug
Wateroverlast in zone KLM
Samenleving

Straten blank in regio door felle regenbui: “Gelukkig bleven woningen gevrijwaard”

zon 27 jul
Wonen
Samenleving

Resultaten bodemonderzoek Kapelle-op-den-Bos: "Op Leireken bijkomstig grond afvoeren"

vrij 25 jul
Sport

Sander Heemeryck en Katrien Verstuyft winnen kwarttriatlon in Kapelle-op-den-Bos

maa 21 jul
Etienne naast zijn woning, één jaar na de windhoos in Kapelle-op-den-Bos
Wonen
Groen

Eén jaar na de valwind in Kapelle-op-den-Bos: "Toch nog wat schrik dat er opnieuw iets kan gebeuren"

woe 9 jul