Afwijkende asbestwaarden in bodem Calandro-site: atletiekclub en voetbalclub moeten tijdelijk verhuizen

Het voetbalveld en de atletiekpiste op de Calandro-site in Kapelle-op-den-Bos zijn tijdelijk afgesloten. Bij een controle naar asbestverontreiniging werden afwijkende waarden in de grond gemeten. "We doen die bodemonderzoeken regelmatig. Dat gebeurt via een externe firma en die meldde ons dat er afwijkende waarden werden gemeten," licht Bo Huberland, plantmanager van Eternit toe.

Alle leden van de sportclubs werden op de hoogte gebracht. Voor niet-leden en toevallige passanten zijn borden geplaatst. "Zo weet iedereen dat de site niet toegankelijk is en we tijdelijk bij KOBOS trainen," aldus Jan Miseur, voorzitter van atletiekclub AWE.

Tien jaar geleden werd de site volledig gesaneerd. Het is nu de eerste keer dat Eternit op de voormalige asbeststortplaats afwijkende waarden meet. "We voeren nu luchtmetingen uit om te zien of er asbestvezels in de lucht hangen. Dat doen we sowieso elk jaar en in het verleden hebben we er nooit aangetroffen," benadrukt Huberland. De resultaten van de luchtmetingen worden volgende week verwacht. Dan moet blijken welke volgende stappen er gezet moeten worden.