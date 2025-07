Straten blank in regio door felle regenbui: “Gelukkig bleven woningen gevrijwaard”

Het KMI voorspelde hevige regenval en dat resulteerde in heel wat straten die blank kwamen te staan. In de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise werden verschillende straten afsloten omdat de straatkolken het water niet konden slikken. Onder andere de Schoolstraat, de Molenstraat, de Berkenlaan, de Bergstraat, Bergkapel, Pilatusveld, de Mechelsestraat, de Gildenstraat, de Brusselsestraat stonden in Londerzeel blank.

“Het water stond aan sommige huizen tot tegen de dorpel”, zegt burgemeester Nadia Sminate. “De brandweer zette alle ploegen in om zo snel mogelijk water weg te pompen, het peil zakte vrij snel.” In Meise stonden de Neromstraat en Londerzeelsesteenweg onder water. Ook in Sleeuwagen in Mollem (Asse) was er wateroverlast.

“We kregen 42 oproepen”, meldt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De ploegen maakten onder andere de roosters van de riolering vrij en het water sijpelde weg, alles was rond 16.30 uur zondag afgewerkt.”