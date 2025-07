Kater Maximus van Premier De Wever werd gered door kattenvanger Dany: “Hij wilde eerst drie dagen niet eten”

In 2013 overleed Georgette Maes van de Stichting Maes die zich inzette voor zwerfkatten en zwerfkippen in Meise. Het was haar uitdrukkelijke wens om haar werk verder te zetten en dat resulteerde in het sterilisatieproject van zwerfkatten dat door vrijwilligers werd gedragen met steun van de gemeent. Vrijwilliger Dany Leemans, nu 64, werd in 2021 officieel aangeduid als kattenvanger van Meise.

Zijn opdracht: zwerfkatten vangen, laten steriliseren of castreren, inenten en via een kattenopvang terug aanbieden ter adoptie. Die kattenopvang is dierenasiel Poezenbos VZW in Buggenhout, waarmee de gemeente Meise samenwerkt. Daar werd de grijze kater ‘Maximus Textoris Pulcher’, die door Premier Bart De Wever zo werd genoemd, binnengebracht door Dany.

De vangst

“Ik heb de kater in Imde gevangen op zaterdag 7 mei in de buurt van het kerkhof”, zegt Dany. “Buurtbewoners konden hem niet vangen. Ik heb dan een kattenval gezet en kon uiteindelijk de kater vangen met eten in een vangkooi.”

De kater bleef eerst zo'n zes weken bij Dany. “Dat was door omstandigheden”, zegt Dany. “Er was niet meteen de nodige opvangmogelijkheid in Poezenbos, dus ik heb de kater zelf in huis genomen. Hij wilde drie dagen niet eten en wilde niks van mij weten. Hij vermeed mij en kroop weg. Logisch: ik had hem gevangen. Zo’n diertje vergeet dat niet. Mijn zus gaf hem eten en na verloop van tijd kon zij hem wel voorzichtig aaien.”

“De kater was wel gechipt, maar niet geregistreerd en is dus door de eigenaar gedumpt. De gemeente Meise heeft een samenwerkingsakkoord met de kattenopvang Poezenbos en ik heb hem daar dus naartoe gebracht na vijf weken. Uiteindelijk adopteerde Premier Bart De Wever de kater en daar ben ik wel blij om. Maximus kan nu een nieuw leven beginnen. De kater heeft wel veel zorgen nodig want hij heeft het kattenvirus FIV opgelopen, ofwel kattenaids. Daardoor mag hij geen contact hebben met andere katten in zijn nieuwe thuis in de Wetstraat 16.”

Gemeente is dankbaar

Burgemeester Gerda Van den Brande draagt het zwerfkattenproject in Meise een warm hart toe. “We zijn Dany enorm dankbaar dat hij dit doet”, zegt de burgemeester. “Hij rukt meteen uit bij een oproep. We willen het aantal zwerfkatten naar beneden halen door te steriliseren, castreren en vooral ook door mensen te sensibiliseren want je mag niet zomaar kittens doorgeven. Dat gebeurt nog te vaak. Katten moeten wettelijk verplicht gevaccineerd en gechipt zijn én gesteriliseerd en gecastreerd. Het aantal zwerfkatten neemt helaas weer toe. We hopen dit een halt toe te roepen door het gemeentelijke sterilisatie- en castratieprogramma en door onze kattenvanger Dany en iedereen die hem helpt”, aldus de burgemeester.