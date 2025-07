Europees goud voor Gilles Thomas en het Belgische jumpingteam

Team België is voor de tweede keer in hun bestaan Europees Kampioen bij de landenteams. Na het goud van 2019 in Rotterdam en het brons van 2021 in Riesenbeck wint de Belgische ploeg nu goud in La Coruna. Meisenaar Gilles Thomas en zijn paard Ermitage Kalon waren als laatste aan de beurt. Het duo reed een foutloos parcours en haalde het goud binnen.

In de individuele ranking is Thomas eveneens op medaillekoers. Hij is als 4de gekwalificeerd voor de finale zondag.