Hondenlosloopweide aan begraafplaats wordt verplaatst: “Om rust en sereniteit te bewaren”

Op aangeven van Vlaams Belang debatteerde de gemeenteraad over de hondenlosloopweides naast de begraafplaatsen van Meise en Wolvertem. Gemeenteraadslid Paul Van Doorslaer kaartte de kwestie aan. “Ik kreeg hierover klachten van nabestaanden die willen dat de rust en sereniteit weer keert", klonk het.

Burgemeester Gerda Van den Brande zei slechts één klacht over de hondenlosloopweides te hebben gekregen. Toch besliste de gemeenteraad om de weide aan de begraafplaats in Meise te verplaatsen tegen april 2026. In Wolvertem blijven de honden en de overledenen buren van elkaar.