Niet-naleving sterilisatieplicht en vakantie zorgt voor overvol Pootjesparadijs: "Krijg er tranen in mijn ogen van"

Nog een plek heeft het Pootjesparadijs in Zemst vrij, maar straks is ook dat bezet. "We hebben momenteel 174 katten zitten", zegt Axelle Steenhouwer van het Pootjesparadijs. Naar de oorzaken moet ze niet lang zoeken. "Dat komt voornamelijk omdat er nog altijd mensen zijn dat hun kat niet steriel maken", zegt Steenhouwer. "Ik denk dat ook nog altijd veel mensen niet beseffen dat het wettelijk verplicht is. Veel mensen denken ook: goh we gaan toch één nestje is nemen, leuk voor de kindjes, leuk om ze te zien opgroeien, maar ja, het kan altijd misgaan."

Volgens Steenhouwer beschouwen mensen een kat nog al te vaak als een wegwerpartikel. Vooral tijdens de vakanties. "Er vertrekken heel veel mensen op vakantie. Plots moet de kat weg en dat moet dan heel snel gebeuren, want ja ze vertrekken overmorgen op vakantie", zegt Steenhouwer. "Gelukkig hebben we heel goeie opvanggezinnen. We werken ook met twee kattencafés samen en dat zorgt ervoor dat de druk op het asiel toch ietsje minder is momenteel, helaas hebben we echt meer nood aan opvanggezinnen."