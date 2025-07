Ondanks lichte terugval blijft Vlaams-Brabant meest ondernemende regio: “Waakzaam blijven”

“Deze cijfers bevestigen het sterke ondernemerschap in onze provincie”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Tegelijk zien we signalen dat waakzaamheid nodig blijft. De groei vlakt af en dat vraagt om beleid dat ondernemerschap in al zijn vormen versterkt.”

Startersdichtheid blijft hoogste van Vlaanderen

In 2024 telde Vlaams-Brabant 13.770 nieuwe ondernemingen, tegenover 14.207 het jaar voordien. Daarmee schuift de provincie in absolute aantallen naar de derde plaats, na Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het totale aantal stopzettingen – onder andere door faillissementen – stond in 2024 met een aantal van 9.956 op een recordniveau.

Ondanks de terugval blijft Vlaams-Brabant koploper in Vlaanderen als het gaat om het aantal starters per inwoner. Met 11,5 starters per 1.000 inwoners laat de provincie andere regio’s achter zich, zoals Antwerpen (10,6), Oost-Vlaanderen (10,0) en Limburg en West-Vlaanderen (beide 9,6). De provincie onderscheidt zich door een sterke aanwezigheid van kennisintensieve sectoren, zoals consultancy en digitale diensten.

Tegelijk verschuift het profiel van de starter. Het procentueel aandeel vrouwelijke oprichters daalt licht, jongeren onder de 30 starten minder vaak en 50-plussers zetten vaker de stap naar ondernemerschap

Voorzichtige correctie zet zich door in 2025

De eerste jaarhelft van 2025 bevestigt de neerwaartse trend. In het eerste kwartaal waren er 3.590 Vlaams-Brabantse starters (–5,87%), in het tweede kwartaal 2.950 (–6,23%) vergeleken met dezelfde periodes in 2024. Samen komt de teller op 6.540 nieuwe ondernemingen voor de eerste zes maanden, goed voor ongeveer 45% van het jaarvolume van 2024. Vlaams-Brabant volgt hiermee de nationale tendens van afkoeling na uitzonderlijke groei-jaren.

Stimulerend ondernemersbeleid

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept beleidsmakers op alle niveaus op om een duidelijke keuze te maken voor ondernemerschap. Daarom vraagt UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel een stimulerend economisch beleid dat ondernemen aanmoedigt, professionalisering van ondernemers via kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding en extra ondersteuning voor specifieke doelgroepen, zoals vrouwelijke ondernemers. Ook administratieve vereenvoudiging met snellere procedures, minder regels en minder paperassen is belangrijk boor UNIZO.

“Vlaams-Brabant heeft het talent, de ambitie en de economische slagkracht om toonaangevend te blijven”, besluit Tielemans. “Maar dan moet ondernemen ook werkbaar en lonend blijven.”