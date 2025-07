Een vijfde meer woningen verkocht in Vlaams-Brabant: "Markt vindt nu een nieuw evenwicht"

Wat opvalt: nergens in Vlaanderen is de stijging zo groot als in Vlaams-Brabant. Zo herstelt de markt zich na een dipje. Tijdens de pandemie was er een rush op vastgoed, maar daarna koelde de markt af. "Die markt vindt nu een nieuw evenwicht", klinkt het bij de notarissen.

De verkoop stijgt, maar de heropleving gaat niet gepaard met hogere woningprijzen. Zo blijft in Vlaams-Brabant de prijsstijging met anderhalve procent relatief beperkt. Je betaalt hier nu gemiddeld 430.000 euro voor een woning, daarmee blijft Vlaams-Brabant wel de duurste Vlaamse provincie.