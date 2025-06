Onttrekkingsverbod voor stroomgebieden Benedenschelde, Dijle-Zenne en Dender: "Aanhoudende droogte en de dalende waterpeilen"

Tijdens het provinciaal droogteoverleg werd beslist om vanaf maandag een onttrekkingsverbod in te stellen voor onbevaarbare waterlopen in verschillende stroomgebieden. “Door de sterk dalende waterpeilen moet er op bepaalde waterlopen worden ingegrepen om de goede ecologische toestand niet verder in gevaar te brengen”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “We vragen met aandrang dat iedereen het onttrekkingsverbod respecteert en zullen ook inzetten op handhaving, want ook de komende dagen belooft het erg warm en droog te worden,” aldus de gouverneur.