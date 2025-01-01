Lenniks kunstenaarskoppel viert verjaardag met expo van 11 beeldende kunstenaars

Beeldend kunstenaars Veerle Verhoeven en Luc Kiekens vieren hun verjaardag liever met kunst dan met een gewoon feestje. Daarom kan je dit en volgend weekend terecht in hun prachtige tuin in de Losgatstraat in Lennik. Daar verzamelden ze het werk van 11 kunstenaars. Die komen uit alle windstreken van ons land. "Het zijn kunstenaars die we persoonlijk kennen en elk hun eigen stempel op de beeldende kunsten drukken. Zo zijn er onder andere de terracotta sculpturen van Martine Bossuyt, keramische sculpturen van Peter Hoedemaekers, abstracte beelden in natuursteen van Kris Demuelenaer en is er het werk van Patrick Van Craenenbroeck uit Affligem", horen we van Luc Kiekens.

Patrick Van Craenenbroeck stelt zijn beelden in een besloten hoekje van de tuin op. "Daar komen ze het best tot hun recht en kan ik mijn eigen wereld creëren," zegt hij. Hij is fan van de selectie van werken op de expo. "Veerle en Luc maakten een mooie selectie van kunstenaars die bij elkaar passen. Het is heel divers, maar de beelden zijn ook harmonieus in elkaar verwerkt. Het is de moeite waard om hier naartoe te komen."

De titel van de verjaardagstentoonstelling is niet zomaar 'Years of Passion' geworden. "Veerle is meer dan 40, 50 jaar bezig met keramiek en dat is met die andere kunstenaars net zo. Dat is jaren en jaren werk en telkens proberen om een nog beter en sprekend werk te maken. Dat kan alleen als je gepassioneerd met kunst bezig bent," aldus Luc.

Elke dag krijgen de beelden op de expo het gezelschap van andere kunsten. "We laten elke dag ook een andere kunstvorm aan het woord," licht Veerle Verhoeven toe. " Vandaag presenteert Geert Vankelecom een groen-installatie, we hebben ook een dag muziek met Sara Salvérius, improvisatie door Dannii Dawell en poëzie met Geert Vanhassel en Jan Vanlaet."

De tentoonstelling is dit weekend en volgend weekend elke dag open. Het volledige programma en meer informatie vind je op de website van de gemeente Lennik.