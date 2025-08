Meer vluchtmisdrijven in Vlaams-Brabant, meer daders gevat: "Sensibiliseren en de pakkans vergroten"

Vias Institute maakte cijfers bekend over vluchtmisdrijf in België. Op landelijk niveau daalt het cijfer, maar in Vlaams-Brabant neemt het verkeersinstituut een lichte stijging waar. Vorig jaar waren er 376 gevallen van vluchtmisdrijf na een ongeval met doden of gewonden. "We zien een letselongeval met vluchtmisdrijf per dag in Vlaams-Brabant", zegt Kishan Vandael Schreurs, onderzoeker bij Vias Institute. "Dat is vrij hoog. Een op acht ongevallen in Vlaams-Brabant is er een met vluchtmisdrijf. Ter vergelijking in Brussel is dat 1 op 5 en in Antwerpen 1 op 6. in dat opzicht doet Vlaams-Brabant het niet slecht."