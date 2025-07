Marleen, echtgenote van burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans, overleden tijdens vakantie in Oostenrijk

Het koppel was op vakantie in Saalfelden, in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. “Ze waren net aangekomen in het hotel en ’s nachts werd Marleen ziek”, bevestigt schepen Karlijne Van Bree namens de familie. “Haar toestand verslechterde en ze kreeg een hersenbloeding. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis in Salzburg waar ze in een coma belandde en uiteindelijk overleed aan de gevolgen van de hersenbloeding.”

Marleen en Bart hebben twee dochters en een zoon, twintigers. De familie is naar Oostenrijk afgereisd en nu wordt alles in gereedheid gebracht voor de begrafenis. “Marleen deed alles voor haar gezin”, gaat Karlijne Van Bree verder. “Haar leven stond in functie van haar gezin. Ik herinner me haar als heel vriendelijk, zorgzaam en zeer toegewijd.”

Zwaar aangeslagen

Burgemeester Bart Laeremans liet via een korte reactie weten dat “Marleen heel gebrand was op deze reis.” “Eind april konden we nog samen naar Rhodos gaan, dit komt heel hard binnen”, laat Laeremans zwaar aangeslagen weten.

Reactie schepencollege

Via een persbericht uit het schepencollege van Grimbergen medeleven. "Marleen was voor velen een warme en betrokken aanwezigheid in onze gemeente. Haar overlijden laat een diepe leegte na, in de eerste plaats bij haar gezin, maar ook bij allen die haar van nabij kenden. De gedachten van het gemeentebestuur gaan uit naar burgemeester Laeremans, zijn kinderen, familie en naasten. We wensen hen veel sterkte en verbondenheid toe in deze bijzonder moeilijke periode. Uit respect voor hun verdriet vragen we met aandrang om rust en privacy."