Robbe verhuurt Lego-sets en start met workshops Lego-bouwen: “Ons nieuwste pronkstuk is de Titanic”

Robbe Verlinden is net afgestudeerd in de richting Biochemisch en Technologische Wetenschappen Stem in KOBOS Kapelle-op-den-Bos. Op 1 augustus wordt hij 18 jaar en volgend jaar start Robbe een nieuw avontuur in de richting elektromechanica in Sint-Katelijne-Waver. In zijn vrije tijd heeft Robbe één grote passie: Lego bouwen. “Om mijn passie te delen, richtte ik vorig jaar de eenmanszaak RVbrickrental op”, zegt Robbe.

“Ik verhuur Lego-sets. Met de opbrengst kan ik dan na verloop van tijd een extra set bijkopen. Het is geen zaak waar je rijk van wordt of waar je van kan leven, ik zie het eerder als een hobby. De zaak bestaat één jaar en iedereen die een set huurt tussen 23 en 30 juli krijgt 50 procent korting.”

23 bouwsets

Robbe heeft inmiddels 23 bouwsets in voorraad. “De Titanic is onze nieuwe grootste Lego-set en telt meer dan 9.000 steentjes”, vertelt hij. “Het is een echte blikvanger met zijn lengte van 1m35 met werkende motoren en met al zijn details van de reddingsboten tot elke trap op het dek. Met zijn nieuwprijs van 680 euro is hij na onze Harry Potter Zweinstein-set en de Lego Loop Coaster ook meteen de duurste set in ons gamma. Maar je kan hem al huren voor slechts 30 euro.” “Uiteraard vereist deze set wel meer dan een week bouwwerk, waardoor je standaard twee weken moet huren voor slechts 55 euro. Maar aan deze set ben je snel drie à vier weken bezig. Je kan ook kleinere sets huren voor 15 à 30 euro en zelfs enkele al vanaf 5 euro.”

Zakjes tellen

Hoe weet je of er geen steentjes ontbreken als de set wordt teruggebracht? “Door de enorme hoeveelheid steentjes zijn we voor deze set en onze andere grote sets sinds kort overgestapt naar een professionele weegschaal”, vertelt Robbe.

“Zo moeten we enkel de zakjes tellen die niet exact hetzelfde gewicht hebben en ondanks het feit dat zo’n weegschaal veel kost, weegt het niet op tegen al de ‘teluren’, want voor een set als deze mag je snel 10 à 12 uur steentjes tellen. We hebben inmiddels enkele vaste klanten en breiden ons klantenbestand uit.”

Workshops

Inmiddels is Robbe gestart met het geven van workshops ‘Lego bouwen’. “Dat doe ik in kleine groepjes”, zegt de Lego-fan. “De workshops zelf zijn bedoeld voor iedereen tussen zes en veertien jaar en we bouwen ook op niveau. Zo hebben we dozen vol steentjes per kleur staan maar ook Technic-steentjes voor de iets oudere deelnemers. Meestal bouwen de deelnemers aan de workshops het liefst volgens hun eigen fantasie, waar ik hen ook in ondersteun. Dat door bijvoorbeeld nieuwe bouwtechnieken aan te leren of om de details in hun bouwwerk te verfijnen.” Wat betreft de toekomst, wil Robbe graag nog vele jaren zijn bedrijf verder uitbouwen. “Met nog grotere sets, omdat er ook elk jaar prachtige sets worden uitgebracht. Maar ze worden helaas ook duurder en duurder met de jaren..”