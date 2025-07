Ambulanciers bedreigd na vechtpartij in café: “Als je hem niet helpt, maak ik u kapot”

De ziekenwagen werd kort na middernacht opgeroepen voor een medische interventie na een vechtpartij in café De Parel aan de Brusselsesteenweg. Een man had een verwonding in het aangezicht – vooral het oog was geraakt – nadat er in het café een bierglas naar hem was gegooid. Naar verluidt draaide de ruzie om een vrouw.

“Het slachtoffer lag nog binnen in het café toen onze mensen aankwamen – nog voor de politie omdat ze toevallig in de buurt waren”, vertelt Wouter Jeanfils, woordvoerder van Brandweerzone Vlaams-Brabant West. De situatie escaleerde onmiddellijk. “Bij aankomst riep een agressieve man – blijkbaar een vriend van het slachtoffer – al dat ze moesten uitstappen. De deur werd opengetrokken één van onze ambulanciers werd bij het uitstappen voortgeduwd tot in het café. Uit schrik dat hij een slag zou krijgen, is hij snel doorgestapt. Er is dus wel degelijk sprake geweest van fysiek contact geweest. Binnen riep de man ook dreigende zaken als: ‘Als je hem niet helpt, maak ik u kapot.’ Zulke uitspraken tolereren we niet.”

De politie kwam kort nadien ter plaatse met ook verschillende ploegen in bijstand. De agressieve man werd bestuurlijk gearresteerd. Volgens politiewoordvoerster Hannah Rondelez van de zone Grimbergen bracht hij de nacht door in het cellencomplex van de politiezone VIMA. “Er werd een proces-verbaal opgesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen aan een personeelslid van de brandweer of civiele bescherming in de uitoefening van zijn functie. Of de man intussen is vrijgelaten, hangt af van zijn toestand deze ochtend”, zegt Rondelez.

Hoewel niemand ernstig gewond raakte, laat de brandweer het er niet bij. “Wij stellen ons standaard burgerlijke partij bij elke vorm van agressie tegen ons personeel”, benadrukt Jeanfils. “Wij zijn er om mensen te helpen, niet om bedreigd te worden. Ook verbale agressie en fysieke intimidatie nemen we zeer ernstig. Het is geen dagelijkse kost, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Onze mensen hebben recht op een veilige werkomgeving, altijd.”

De gewonde cafébezoeker werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar zijn toestand is niet ernstig.