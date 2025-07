64ste editie van Veldkantkermis: "140 ongelofelijk getalenteerde en gemotiveerde vrijwilligers"

Voor de 64ste keer vinden zo'n 3.000 bezoekers elkaar aan het Lintbos in Grimbergen. De Veldkantkermis staat met stip in ieders agenda. "We hebben een mooi aanbod", zegt voorzitter Jelle De Wilde. "Een rommelmarkt, pétanque en een jogging. Er is voor elk wat wils." De rommelmarkt is een blijvertje, na het succes van vorig jaar. "Het is het tweede jaar dat we de rommelmarkt uitbreiden. We hebben een tachtigtal standhouders en we zien dat de markt veel aandacht trekt", zegt De Wilde.

Ook morgen staat er nog heel wat leuks op de planning. Vierhonderd oldtimers, tractoren, motoren en bijzondere auto's treffen elkaar op Veldkantkermis. "Die kunnen bolletje-pijl een ritje maken of ze kunnen hier blijven staan. Hier zijn altijd een aantal exemplaren te zien die je nergens anders kan zien", zegt de voorzitter.

De Wilde is een echte organisator en staat al te popelen voor de editie van volgend jaar. Een feesteditie. "Volgend jaar bouwen we een nog groter feestje dan dit jaar", zegt De Wilde. "Het begint stilaan een fenomeen te worden dat de buurt overstijgt. Dat het zo'n succes is, hebben we te danken aan 140 ongelooflijk getalenteerde en gemotiveerde vrijwilligers."