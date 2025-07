Na 30 jaar wordt gewestweg tussen Galmaarden en Tollembeek heraangelegd: “Geduld wordt beloond”

De N272 is een gewestweg tussen de dorpscentra van Tollembeek en Galmaarden en wordt dagelijks door heel wat pendelaars gebruikt, hoewel er amper tot geen ruimte is voor wandelaars. “De situatie is al jaren problematisch”, zegt schepen van Mobiliteit Ludo Persoons. “Het is bijzonder goed nieuws dat het project opgenomen is in het GIP van minister De Ridder, dat bepaalt in welke wegen er de komende jaren wordt geïnvesteerd. We krijgen heel wat klachten over de straat. Over de snelheid, maar ook de fietsers durven de weg niet meer gebruiken."

Volgend jaar starten de werken. Eerst komt er een gescheiden riolering, tussen 2026 en 2027 volgen dan de wegenwerken zelf. “De N272 zal fiets- en voetpaden krijgen en waar dat niet mogelijk is fietssuggestiestroken. In de plannen is ook meer plaats voorzien voor het openbaar vervoer. Zo zullen de bussen van De Lijn na de werken aan de haltes kunnen uitwijken, waardoor ze geen verkeer hinderen als er passagiers op- of afstappen”, zegt Persoons. “Tot slot wordt er ook extra parkeerruimte voorzien.”