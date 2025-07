Vader en dochtertje uit water gehaald op grens van Zemst en Mechelen: “We gaan uit van tragisch ongeval”

Gisterenmiddag halen duikers het lichaam van een 33-jarige man en zijn 5-jarige dochter uit de Leuvense Vaart, pal op de grens van Muizen en Hofstade. De twee waren sinds vrijdag als vermist opgegeven door familie. Al snel wordt de wagen van de man teruggevonden langs de Leuvense Vaart, waarna politie, parket, de Cel Vermiste Personen en de brandweer een grote zoekactie opstartten. “Rond negen uur ’s ochtends zagen we een vrachtwagen en politie staan aan de spoorwegbrug”, vertelt buurtbewoner Wim D’Hertog. “We zagen in eerste instantie niets, maar dan begonnen ze alles af te zetten en zagen we dat ze met twee sonarboten richting de Barebeek het water aan het afspeuren waren.”

Rond de middag worden de levenloze lichamen van vader en dochter in het water gevonden. Volgens het parket zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel is. “We gaan uit van een zeer tragisch ongeval”, zegt Kato Belmans van het parket Antwerpen. “Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van crimineel opzet of geweld.”

Er zal een autopsie op de lichamen worden uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak vast te stellen.