Vrijwilligers bestrijden nietsontziende reuzenbalsemien: “Plant verplettert alle inheemse soorten”

“Het was veel handenarbeid, maar het was echt nodig”, zegt voorzitter Alain De Cré van Natuurpunt Merchtem. “Onze vrijwilligers hielpen de mensen van Natuurpunt Asse met het verwijderen van duizenden planten van de soort reuzenbalsemien aan de Kruipin tussen Walfergem en Kobbegem in Asse. De eerste werkdag waren we met 34 vrijwilligers, de tweede met tien. Het is nu het moment om de reuzenbalsemien uit te trekken.” Volgens de voorzitter is de plant schadelijk voor andere soorten. “De bijtjes kunnen er even van profiteren als die in bloei staat, maar de reuzenbalsemien overwoekert echt alle andere inheemse plantensoorten”, gaat Alain verder.

Verpletteren

“In de winter vallen de bladeren van de reuzenbalsemien af en verpletteren ze zo alle inheemse plantensoorten die geen kans meer krijgen om te groeien. De plant groeit hier zo snel en is hier zo talrijk dat we het niet op één dag kregen gebolwerkt. Maar nu hopen we dat die invasieve soort hier is uitgeroeid. De plant verspreidt zich heel gemakkelijk via het water. Niet alleen vernietigt de reuzenbalsemien onze inheemse plantensoorten, maar de plant -die tot twee meter hoog kan worden- kan wateroverlast veroorzaken omdat de talrijke planten langs de oevers het water tegenhouden”, aldus nog De Cré.

Erosie

“Eenmaal de plant afsterft, krijgen we ook te maken met erosie van de oevers die dan kaal worden want de andere plantensoorten zijn ook weg door de overwoekering van de reuzenbalsemien.” In Brussegem is de reuzenbalsemien aan de vijver in de Neerkamstraat al eens uitgeroeid. “Daar hebben vrijwilligers een honderdtal planten verwijderd”, zegt Alain nog. “Maar we moeten alert blijven, de plant kan altijd terugkomen.”