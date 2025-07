Syntra Asse sluit de deuren: geen banen verloren

Eind augustus is het zover. Dan sluit de Syntracampus in Asse definitief de deuren. De opleidingen die je er kon volgen verhuizen naar Aalst, Brussel en Sint-Niklaas.

De sluiting zat er al even aan te komen. Enkele jaren geleden kocht De Lijn de site voor 4,5 miljoen euro. De vervoersmaatschappij is van plan het gebouw af te breken en een kleiner exemplaar neer te poten. Het plan is om de site te gebruiken als een stelplaats waar bussen kunnen parkeren.