UiTinVlaanderen roept Vlieg-kazoo terug: "Loskomende papiertjes"

De schattenjacht van UiTinVlaanderen zet iedere zomer kinderen aan het speuren op UiT-locaties in gans Vlaanderen. In lijn met het thema dit jaar - Hoor jij wat ik hoor? - konden kinderen een kazoo vinden in de Schatkisten van Vlieg. Samen met heel wat gemeenten roept UiTinVlaanderen nu de kazoos terug. "De afgelopen weken vond je in sommige schatkisten van Schatten van Vlieg een kazoo. We kregen twee meldingen van loskomende papiertjes", klinkt het op de website van UiTinVlaanderen.

Onder andere de gemeenten Pepingen, Merchtem en Kampenhout riepen jonge schattenjagers en hun ouders al op om de kazoos in te leveren en te ruilen voor een andere trofee.