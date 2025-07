Vlaamse erkenning voor drie nieuwe lokale geloofsgemeenschappen, twee negatieve beslissingen

Door Vlaanderen erkende geloofsgemeenschappen hebben recht op financiële ondersteuning, maar tegelijk kijkt Vlaanderen mee of ze de Vlaamse regelgeving naleven. "Als bevoegd minister is het mijn taak om toe te zien op de integriteit, transparantie en maatschappelijke meerwaarde van de gemeenschappen," stelt minister Crevits bij de erkenning van 26 lokale geloofsgemeenschappen. In het totaal zijn er nu 1.528 lokale geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen.

In onze regio komt er dus toch een erkenning van de Christengemeente in Londerzeel, ondanks een negatief advies van het vorige gemeentebestuur. Ook het negatieve advies van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw over de erkenning van de Al-Ansargemeenschap legt Crevits naast zich neer. Burgemeester Jan Desmeth gaf daarbij vooral aan dat hij het belangrijk vond dat de gemeenschap in het Nederlands zou communiceren. In Halle wordt de Arrahman-moskee nu erkend. De Youssef-moskee in Machelen en de orthodoxe Parochie Heilige Symeon van de Olijven in Asse krijgen geen erkenning. Ze voldoen niet aan de door Vlaanderen opgelegde criteria. Die gaan hoofdzakelijk over veiligheid, buitenlandse inmenging en financiële transparantie. De niet-erkende lokale geloofsgemeenschappen krijgen wel de kans om hun tekortkomingen weg te werken en in de toekomst een nieuwe aanvraag in te dienen.