Vlaanderen ziet AI-fabriek graag komen in Zellik: "Mooie kans voor Vlaamse Rand"

De Europese Unie wil de komende jaren 13 AI-fabrieken bouwen. Da’s een datacenter met gigantisch veel rekenkracht voor allerlei toepassingen van artificiële intelligentie. In ons land willen de federale, Waalse en Vlaamse overheid die fabriek spreiden over twee locaties: in Charleroi en in Zellik. "Dat zal niet meteen veel extra tewerkstelling opleveren, maar het goud dat bij AI te vinden is, zit hem in de toepassingen voor de maakindustrie en bijvoorbeeld ook de dienstenindustrie," licht Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) toe.

Dat voor Zellik gekozen wordt, is niet toevallig. Daar wordt de laatste hand gelegd aan de Vlaamse supercomputer, die dit najaar operationeel moet zijn. Bedrijven, maar ook onderzoekers en overheden, krijgen er toegang tot heel wat rekenkracht. De AI-fabriek moet die nog groter maken. "Dit is een mooie kans voor de Vlaamse Rand," vindt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (cd&v) uit Beersel. "Ik denk niet dat er al zoveel hoogtechnologische investeringen geweest zijn in de Rand, of bij uitbreiding Halle-Vilvoorde. Dit is echt een opportuniteit om een cluster op gang te trekken. Nadat we Audi Vorst verloren hebben, is dit een mooie kans. Ik hoop dat we die ook kunnen waarmaken."

Met het project is ruim 80 miljoen euro gemoeid, waarvan Europa de helft betaalt. Of Zellik de AI-fabriek krijgt, weten we in september.