Man krijgt negen jaar cel voor schietpartij in Zellik uit bloedwraak

Buurtbewoners van de Frans Thirrystraat in Zellik werden in de nacht van 6 op 7 mei 2023 opgeschrikt toen er een heus vuurgevecht uitbrak. Drie daders openden het vuur op de woning van een 44-jarige Albanese man, die terugschoot. Eén van de daders raakte zwaargewond, waarna hij en zijn kompanen op de vlucht sloegen. De gewonde schutter dook enkele uren later op in een ziekenhuis in Nederland, hun wagen werd uitgebrand teruggevonden in Oudenaarde.

Het 44-jarige doelwit van de moordpoging kon eveneens ontsnappen en vluchtte met een taxi naar Brussel, waarna hij het land ontvluchtte. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde stond de man internationaal geseind nadat hij enkele maanden eerder een moord had gepleegd in Albanië. Volgens de openbaar aanklager gaat het dan ook om bloedwraak. De schutter die gewond raakte, verdween spoorloos na zijn ziekenhuisopname en kwam niet opdagen tijdens zijn proces. Hij is vandaag door de correctionele rechtbank in Brussel bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel.

Speurders konden ook achterhalen dat de gewonde schutter door twee Roemenen naar het ziekenhuis werd gebracht. Zij zijn veroordeeld tot drie jaar cel.