Liedekerke Feest

Liedekerke Feest brengt jong en minder jong samen en spijst de kas van sporters en goede doelen

Vandaag is de vierde editie van Liedekerke Feest afgetrapt. De volksfeesten worden georganiseert door VKL Daatmet dat er de kas van de lokale voetbalclub mee wil spijzen, maar ook de lokale wielrenner Dario Van der Heyden en een aantal sociale projecten in de gemeente wil helpen. De komende dagen staat er vanalles op het programma. Vanmiddag begonnen de festiviteiten met een boeren- en ambachtmarkt, optredens én een seniorennamiddag met dansorkest. En dat laatste kon op heel wat bijval rekenen.

"Liedekerke is een speciale gemeente. Liedekerke leeft nog, zoals men dat zegt. In de gemeenten hier rond is dat minder. Er zijn nog andere goeie gemeenten, maar Liedekerke is speciaal," steken trouwe bezoekers Marc De Zitter en Christiane Verstappen van wal. Liedekerke Feest is een hoogdag voor hen en voor vele anderen. "Wij proberen zowel de jeugd als oudere mensen samen te brengen," legt Johan Plas, voorzitter van VKL Daatmet uit.

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.

