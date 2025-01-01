Azorg kan hersentumoren veel nauwkeuriger behandelen met nieuw toestel: “Absolute primeur voor brede regio”
Ziekenhuisgroep Azorg neemt op zijn campus langs de Moorselbaan in Aalst een toestel in gebruik dat het toelaat om veel nauwkeuriger hersenletsel te behandelen. Het toestel zorgt er onder meer voor dat patiënten met hersentumoren minder bestralingen of geen operatie nodig hebben. “Het toestel werkt als een chirurgisch mes”, klinkt het bij Azorg.
De komst van het gloednieuwe Gamma Knife-bestralingstoestel wil een grote stap vooruit zetten in de behandeling van hersenaandoeningen. Het toestel beschikt over een bestralingstechniek waarbij een zeer gerichte hoge dosis met zeer grote nauwkeurigheid op een of meerdere kleine letsels in de hersenen of schedelbasis gegeven wordt. Zo wordt het te bestralen gebied zo klein mogelijk gehouden en kunnen ook moeilijk bereikbare of risicovolle letsels behandeld worden zonder chirurgie.
“De bestralingsbundels werken alsof ze een chirurgisch mes zijn”, zegt Samuel Bral, medisch diensthoofd Radiotherapie binnen Azorg. “Dankzij de technologie kunnen patiënten vaak op dezelfde dag terug naar huis, zonder langdurig herstel of zware nevenwerkingen zoals bij klassieke behandelingen. Het toestel is pas het tweede in heel België en een absolute primeur voor de regio. Met deze investering positioneren we ons als de referentie voor patiënten uit de brede omgeving.”
De toepassingen van het toesten zijn bijzonder divers: van goedaardige en kwaadaardige hersentumoren tot pijnbestrijding, tremor, vasculaire malformaties en zelfs bepaalde psychiatrische aandoeningen. “De behandeling is een toonvoorbeeld van multidisciplinaire samenwerking,” zegt dr. Dharmin Nanda, medisch diensthoofd Neurochirurgie bij Azorg. “Iedereen binnen het team - van neurochirurg en radiotherapeut tot fysicus en verpleegkundige - kent zijn verantwoordelijkheid. Die gecoördineerde samenwerking is essentieel om voor elke patiënt de beste en veiligste behandeling te garanderen.”
Het nieuwe toestel kost zo’n 3 miljoen euro. Daarnaast vervangt Azorg nog één van z’n oudere bestralingstoestellen. Tegen april 2026 moeten alle vijf de bestralingstoestellen op de campus Moorselbaan in Aalst operationeel én vernieuwd zijn.