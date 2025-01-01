Azorg kan hersentumoren veel nauwkeuriger behandelen met nieuw toestel: “Absolute primeur voor brede regio”

De komst van het gloednieuwe Gamma Knife-bestralingstoestel wil een grote stap vooruit zetten in de behandeling van hersenaandoeningen. Het toestel beschikt over een bestralingstechniek waarbij een zeer gerichte hoge dosis met zeer grote nauwkeurigheid op een of meerdere kleine letsels in de hersenen of schedelbasis gegeven wordt. Zo wordt het te bestralen gebied zo klein mogelijk gehouden en kunnen ook moeilijk bereikbare of risicovolle letsels behandeld worden zonder chirurgie.

“De bestralingsbundels werken alsof ze een chirurgisch mes zijn”, zegt Samuel Bral, medisch diensthoofd Radiotherapie binnen Azorg. “Dankzij de technologie kunnen patiënten vaak op dezelfde dag terug naar huis, zonder langdurig herstel of zware nevenwerkingen zoals bij klassieke behandelingen. Het toestel is pas het tweede in heel België en een absolute primeur voor de regio. Met deze investering positioneren we ons als de referentie voor patiënten uit de brede omgeving.”