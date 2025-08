Voormalig CEO en sterkhouder van WDP Tony De Pauw (70) onverwacht overleden

Meer dan 25 jaar geleden, bij de beursgang van WDP in juni 1999, nam Tony de fakkel over van zijn vader Jos De Pauw, oprichter van WDP. "Met visie en ondernemingszin bouwde hij samen met zijn team WDP uit tot een uniek, familiaal geïnspireerd en Europees georiënteerd beursgenoteerd logistiek vastgoedbedrijf waar klantgericht denken centraal staat. Dit deed hij zowel in zijn rol als CEO als in die van referentieaandeelhouder," klinkt het in een persbericht.

Het bedrijf Warehouses De Pauw (WDP) meldde het overlijden van Tony De Pauw na het afsluiten van de beurshandel op Euronext Brussel. Door zijn gezondheidsproblemen trok De Pauw zich het voorbije jaar terug uit het dagelijkse management, waarvoor hij jarenlang een tandem had gevormd met co-ceo Joost Uwents. Uwents was destijds zakenbankier en bracht WDP mee naar de beurs. Later werd hij er financieel directeur en nog later co-ceo. De Pauw had dan weer een neus voor vastgoed en stond bekend als stevige onderhandelaar. "Een stevige onderhandelaar, maar correct in zaken. Daar stond hij op, zeggen mensen die hem kenden. De Pauw was daarmee een gerespecteerd ondernemer", klinkt het bij WDP.