AZORG vraagt aanpassing van regelgeving rond dronetransport: "Op zoek naar volledig geautomatiseerd systeem"

Een drone die over de files tussen het ziekenhuis en het labo vliegt. Als de wetgeving mee wil, is het minder verre toekomstmuziek dan je denkt. "Er zijn twee grote issues", zegt Frank Staelens, directeur zorginnovatie AZORG. "Enerzijds het soort materiaal dat we gaan verplaatsen, dat valt onder dangerous goods. We moeten kijken of dit via een luchtbrug mag verplaatst worden. Een tweede: we zitten ook in de aanvliegroute naar Zaventem."

Staelens wil een permanente luchtbrug opzetten tussen verschillende campussen om bijvoorbeeld bloedstalen van Asse naar Aalst te brengen. Dronetransport is namelijk sneller en milieuvriendelijker. Daarom lanceert AZORG een oproep aan de overheid: ""We willen vragen aan de overheid om onderling met elkaar in overleg te gaan om te kijken we dit op een veilige manier kunnen organiseren", zegt Staelens. "Voor ons is dit toch heel belangrijk. We zijn op zoek naar een volledig geautomatiseerd systeem waarbij het logistiek deel ook volledig automatisch kan verlopen. Maar we willen dit enkel en alleen doen op basis van regelgeving waar we kunnen aan voldoen."

AZORG hoopt het systeem van dronetransport tegen eind 2026 te lanceren. In de toekomst moet het netwerk groter worden om bijvoorbeeld ook drones tussen woonzorgcentra en ziekenhuizen te laten vliegen.