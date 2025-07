Grote asfalteringswerken op Ring rond Brussel tussen Beersel en Halle: “Hinder tijdens de spits”

Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de ingrijpende onderhoudswerken pakken we de verkeersveiligheid én het rijcomfort op de Brusselse ring en de A8 tegelijk aan. Beide werken zijn specifiek in augustus gepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken.”

Meer comfort en optimalisatie van de rijweg op de ring van Brussel

De aannemer freest in beide richtingen over 3500m het bestaande asfalt tot 12 cm diep weg, waarna twee nieuwe asfaltlagen en markeringen worden aangebracht. Tegelijk optimaliseert Wegen en Verkeer de rijstrookbreedtes en in- en uitvoegstroken, waardoor de Brusselse ring veiliger moet worden voor doorgaand verkeer.

Versmalde rijweg voor beide rijrichtingen

Vanaf vrijdag tot eind augustus rijden auto’s in beide richtingen over 2 van de normale 3 rijstroken. Er komen tijdelijke doorsteken: het verkeer wijkt ter hoogte van de werfzone naar de tegenoverliggende rijbaan via een tijdelijke doorsteek.

Afgesloten op- en afrit aan de weghelft waar gewerkt wordt

Om veilig te kunnen werken, wordt ter hoogte van elk op- en afrittencomplex de oprit en afrit of de verbindingslus van het knooppunt Halle afgesloten wanneer aan die weghelft gewerkt wordt. Het lokale bestemmingsverkeer zal omgeleid worden via de op- en afritten van Beersel en de Alsembergsesteenweg. Het is wel opletten want ook op de Bergensesteenweg wordt er vanaf 5 augustus voortgewerkt aan de herinrichting van de steenweg.

Verwachte hinder

Hoewel het tijdens de zomermaanden gewoonlijk minder druk is, verwacht het Vlaams verkeerscentrum vooral op de buitenring lichte tot matige hinder in de ochtendspits en matige tot zware hinder in de avondspits. Het verkeer op de binnenring ondervindt eerder matige hinder in de ochtendspits en lichte hinder tijdens de avondspits.

Gelijktijdig renovatie riolering voor betere afwatering van A8

Ook op de A8 worden in augustus werken uitgevoerd en dat op het stuk tussen Colruyt en de gewestgrens. Naast de reiniging en renovatie van de huidige riolering, zijn er herstellingswerken aan het afwateringssysteem. Van 6 tot en met 8 augustus wordt één rijstrook op de weghelft voor de rijrichting naar Doornik ingenomen en zal er in die rijrichting maar één rijstrook in gebruik zijn. Van 12 tot en met 29 augustus wordt op de beide weghelften, zowel in de rijrichting Doornik als in de rijrichting Halle, één rijstrook ingenomen. Dan zal er in beide rijrichtingen maar één rijstrook in gebruik zijn.