Hilse en trekpaard Elixir hebben al 1.200km op de teller: “Mijn tocht wordt een documentaire”

Langs Vlaamse velden en wegen, overal kwam je de voorbije weken Hilse en Elixir tegen. Na meer dan drie maanden en 80 tussenstops trekt het duo door het oostelijke deel van onze provincie. Eindbestemming Vollezele komt in zicht.

"Mijn grootvader is de oprichter van het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele en het museum bestaat dit jaar 25 jaar. Vandaar mijn tocht. Ik hoop nog een stukje Wallonië en Brussel mee te brengen naar Vollezele en dan komen we aan op 31 augustus tijdens een groot feest", vertelt Hilse.

De tocht is een eerbetoon aan de krachtige paarden die België - en onze regio in het bijzonder - op de kaart hebben gezet. "De route ligt niet vast, het is afhankelijk van de mensen waar we komen, van de babbels die er zijn", legt Hilse uit.

Documentaire

Hilse giet haar tocht ook in een documentaire. Die zal in oktober, tijdens de Dag van het Belgisch Trekpaard in Vollezele, getoond worden. "De reacties van de mensen zijn mooi om te zien. Mensen vinden het leuk dat het Belgisch trekpaard eens langskomt want het is toch wat aan het verdwijnen. Via mijn tocht wil ik het trekpaard tussen de mensen brengen”, zegt Hilse nog.