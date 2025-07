Dilbeeks ereburger Alice Toen opent Theater Aan Zee met liedjes en poëzie: “Ik ben 101, maar de goesting blijft”

Theaterdame Alice Toen is 101 jaar en stond met een muziekensemble op het podium van het Kursaal in Oostende met liedjes en poëzie voor misschien wel één van haar laatste voorstellingen. “Er is wel ergens iets in mij dat zegt: ‘Je moet niet wachten tot het niet meer gaat, dat de mensen zeggen, het is tijd dat het nu gedaan is.’ Dat wil ik niet meemaken”, zegt Toen.

Toch lijkt de tijd geen vat te hebben op haar vitaliteit op het podium. Ze beëindigt nu een minitournee en het staat niet vast of er later nog iets komt. “De goesting is er. Het is al wat er bijkomt. Dat optreden is het minst van mijn zorgen. Het is de voorbereiding, de verplaatsingen, dat is vermoeiend voor mij”, aldus de Dilbeekse.

Oostende roept bij Alice veel herinneringen op. In 1964 trad ze hier voor het eerst op met een klein theatergezelschap. “Dat was de voorloper van ‘Theater Aan Zee’. Dat was ‘Toneel Aan De Kust’ in ’64. Dat heb ik mee opgericht. Als ik die foto’s zie, dan denk ik: ‘amai, toen was ik jong en schoon. Nu ben ik oud en schoon, hé”, lacht Toen.