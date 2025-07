Gokkantoor op Ninoofsesteenweg in Dilbeek komt er niet: “Hier passeren te veel jongeren”

In het leegstaande handelspand langs de Ninoofsesteenweg is het Betcenter dat een nieuw gokkantoor wil openen. Het vroeg daarvoor een convenant aan bij de gemeente, da's verplicht sinds 2021. Met zo'n overeenkomst kunnen gemeenten de wildgroei van gokkantoren en de risico's van kansspelen inperken. Dilbeek weigert voor het kantoor een convenant af te sluiten omdat er te veel jongeren passeren. Zo ligt het Regina Caeli Lyceum en de lagere scholen Jongslag en Sint-Alena in de buurt. Bovendien zou het gokkantoor te makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, wat te drempel om binnen te stappen verlaagt volgens de gemeente.

"Onze lokale economie moet gezond, veilig en gedragen zijn door de gemeenschap. Gokkantoren passen daar niet zomaar in. Zeker niet als ze enkel uit zijn op winst zonder rekening te houden met de maatschappelijke impact. We gaan hierbij geen enkel compromis aan", aldus Véronique De Buyst, schepen van Lokale Economie.