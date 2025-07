Trammuseum zoekt foto’s van oude Dilbeekse gebouwen: “Samen erfgoed tot leven brengen”

Op zondag 14 september zwaaien meer dan 800 monumenten in Vlaanderen hun deuren open voor Open Monumentendag. De focus ligt dit jaar op architecturaal erfgoed. “We ontdekken de vele bouwstijlen die in onze steden en gemeenten kleuren”, klinkt het bij Open Monumentendag. “We volgen het spoor van bekende en onbekende architecten, aannemers en vakmensen. We verwonderen ons over de specifieke architectuur van kerken, militair erfgoed en parken en tuinen.”

Ook het Trammuseum doet mee aan Open Monumentendag. “Dit jaar wordt de unieke architectuur van de tramstelplaats extra in de verf gezet. Maar erfgoed is er overal in Dilbeek. Daarom is het Trammuseum benieuwd naar jouw favoriete gebouw of erfgoedplek in de gemeente”, klinkt het bij Freddy Kempeneer van het Trammuseum. “We roepen mensen om foto’s te bezorgen. Wie weet krijgt jouw bijdrage een plekje op de website of tentoonstelling van het Trammuseum. Samen brengen we het erfgoed van Dilbeek tot leven.”