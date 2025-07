Vijverfestival in Dilbeek gaat van start onder stralende zomerzon: "Jong en oud dansend rond de vijver"

De twintigste editie van het Vijverfestival in Dilbeek is gisteren feestelijk van start gegaan. Onder een stralende zomerzon genoten duizenden bezoekers van muziek, sfeer en dans. Het gratis familiefestival viert dit jaar zijn jubileum in stijl, en de eerste festivaldag bewees dat Dilbeek klaar is voor nog een geweldige festivaldag.