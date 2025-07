Klacht tegen conducteur die reizigers in Vilvoorde in twee talen verwelkomde, is gegrond

In een advies aan de NMBS zegt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat de conducteur de reizigers in het treinstel in Vilvoorde alleen in het Nederlands mocht begroeten. Pas als een reiziger de conducteur in het Frans aanspreekt, mag die in het Frans antwoorden. De conducteur ging volgens de Commissie dus wel degelijk in de fout, en waarschuwt de NMBS om de taalwetgeving correct toe te passen. Toen de reiziger de klacht indiende, pleitte de vervoersmaatschappij om soepeler om te gaan met taalregels.

“De treinbegeleider had alleen maar goede intenties en wou iedereen een warm welkom heten. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen", zei Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS, vorig jaar. “Voor alle duidelijkheid, we willen de wetgeving zeker respecteren. Maar we pleiten er echt wel voor om daar flexibeler mee om te kunnen gaan. In de eerste plaats willen we onze reizigers een zo aangename rit bezorgen. Dat moet ook in hun eigen taal kunnen als dat nodig is.”