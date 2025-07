Hulp- en ordediensten verzamelen in militaire kazerne Peutie voor repetitie defilé 21 juli

Morgen is het de Vlaamse feestdag, maar in het Militair Kwartier Majoor Housiau in Peutie bij Vilvoorde kijken ze al wat verder vooruit. Daar is vandaag het burgerlijk defilé gerepeteerd voor de nationale feestdag van 21 juli. Daarin lopen onder meer de politie, brandweer, het Rode Kruis en de Civiele Bescherming mee. Om de parade op het Paleizenplein vlekkeloos te laten verlopen, is een goede voorbereiding noodzakelijk.