Mosselkoers viert tachtigste verjaardag: "De cuisson is perfect"

"Het is eigenlijk een unicum dat we dat zo lang kunnen volhouden," zegt Absillis. "Want Houtem is toch maar heel klein met heel weinig industrie en heel weinig zelfstandigen. We moeten bij veel andere sponsors gaan aankloppen om het vol te houden, dan mogen we toch wel zeggen dat tachtig jaar een sterke prestatie is."

Gelukkig heeft de koers één belangrijke troef: mosselen. De vraag is dan of mensen komen voor de koers of voor de mosselen. "Voor beiden denk ik," zegt organisator Danny Van Camp. "Vroeger was het de traditie dat op de tweede dinsdag van juli normaal gezien de eerste lading mosselen werd geleverd. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar er zijn nog altijd liefhebbers die komen om mosselen te eten." Vilvoordenaar Jens Leen is zo'n liefhebber. "De mosselen zijn superlekker en de cuisson is perfect," besluit Leen.

De Mosselkoers werd gewonnen door Thimo Willems. In zijn achtertuin liet de Zemstenaar Gaetan Verleyen en de Brit Thomas Mein achter zich.