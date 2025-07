Aannemer moet herbeginnen: Halle geeft werken Vandenpeereboomstraat onvoldoende

De aannemer asfalteerde de Vandenpeereboomstraat tijdens de paasvakantie. Bij de beoordeling van de werken, stelde de stad vast dat het asfalt niet aan de vereiste kwalitiet voldoet. Schepen van Openbare Werken Pieter Busselot wijst erop dat heel wat zwaar verkeer de Vandenpeereboomstraat gebruikt, waardoor een herstelling noodzakelijk is, vertelde Busselot aan VRT NWS. De stad stelde de aannemer in gebreke. Waarop de aannemer beloofde zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Deze week al voert de aannemer enkele noodherstellingen uit en in augustus volgt de hoofdmoot.

Die noodherstellingen zijn nodig omdat zondag de wielerwedstrijd Grote prijs café Quattro over de Vandenpeerebooomstraat sjeest. Tijdens de noodherstellingen kan het verkeer de Vandenpeereboomstraat nog steeds gebruiken; al kan autoverkeer slechts afwisselend de werken voorbij rijden.